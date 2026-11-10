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Сибіга закликав Німеччину відігравати провідну роль у відбудові України та спільному оборонному виробництві

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Сибіга закликав Німеччину відігравати провідну роль у відбудові України та спільному оборонному виробництві
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем закликав Берлін відігравати провідну роль у проєктах відбудови та спільному оборонному виробництві.

"Будучи лідером у підтримці України, Німеччина має також відігравати провідну роль у залученні до проєктів відновлення, спільному оборонному виробництві та впровадженні перевірених у боях українських військових технологій", – написав Сибіга в соцмережі Х.

За його словами, сторони узгодили позиції щодо мирних зусиль і дипломатичної роботи, спрямованої на деескалацію, а також обговорили вступ України до ЄС і стратегічні європейські рішення, які мають бути ухвалені до кінця року.

Сибіга наголосив, що санкції залишаються критично важливими для обмеження здатності Росії вести війну та для просування мирного процесу.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#німеччина #співпраця #відбудова
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