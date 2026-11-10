Сибіга закликав Німеччину відігравати провідну роль у відбудові України та спільному оборонному виробництві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем закликав Берлін відігравати провідну роль у проєктах відбудови та спільному оборонному виробництві.

"Будучи лідером у підтримці України, Німеччина має також відігравати провідну роль у залученні до проєктів відновлення, спільному оборонному виробництві та впровадженні перевірених у боях українських військових технологій", – написав Сибіга в соцмережі Х.

За його словами, сторони узгодили позиції щодо мирних зусиль і дипломатичної роботи, спрямованої на деескалацію, а також обговорили вступ України до ЄС і стратегічні європейські рішення, які мають бути ухвалені до кінця року.

Сибіга наголосив, що санкції залишаються критично важливими для обмеження здатності Росії вести війну та для просування мирного процесу.