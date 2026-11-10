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Окупанти завдали удару по півдню Одещини, є загиблий, пошкоджена житлова триповерхівка – обладміністрація

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Окупанти завдали удару по півдню Одещини, є загиблий, пошкоджена житлова триповерхівка – обладміністрація

Одна людина загинула, ще одна дістала поранення внаслідок комбінованого удару ворога по півдню Одеської області у вівторок, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, не уточнивши, про який саме населений пункт йдеться.

"Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий сектор: зокрема триповерховий житловий будинок, шиномонтаж та автомийку. 69-річний чоловік та 70-річна жінка під час атаки перебували на зупинці. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували з множинними травмами", – написав Кіпер в Телеграм.

За його словами, лікарі надають постраждалій необхідну медичну допомогу. На місцях руйнувань триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#одеська #жертви #обстріл
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