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Сили оборони знищили 124 зі 155 російських БПЛА – ПС ЗСУ

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Сили оборони знищили 124 зі 155 російських БПЛА – ПС ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Протягом дня 10 листопада російські окупанти атакували територію України 155 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та дронами інших типів, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та S8000 Бандероль/Дань-Т.

"За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 БПЛА (73 із них – реактивні) та 14 Бандероль/Дань-Т", – повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що в повітряному просторі лишаються декілька ворожих БПЛА, бойова робота триває.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#росія #цілі #знищення
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