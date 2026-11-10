Сили оборони знищили 124 зі 155 російських БПЛА – ПС ЗСУ

Протягом дня 10 листопада російські окупанти атакували територію України 155 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та дронами інших типів, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та S8000 Бандероль/Дань-Т.

"За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 БПЛА (73 із них – реактивні) та 14 Бандероль/Дань-Т", – повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що в повітряному просторі лишаються декілька ворожих БПЛА, бойова робота триває.