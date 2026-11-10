ВАКС визнав ексгендиректора "Укрпатента" Кудіна винним у розтраті на закупівлях бронежилетів

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) на засіданні у вівторок ухвалив вирок, яким визнав винуватими колишнього генерального директора державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) Андрія Кудина, колишню директорку юридичного департаменту Міністерства економіки України Олесю Савчук, яка виконувала обов'язки державного секретаря цього міністерства, та колишнього голову правління благодійної організації "Подих милосердя" Андрія Чорного у вчиненні кримінальних правопорушень у справі №991/4293/24, які стосувалися волонтерської діяльності та закупівлі бронежилетів.

"Колишнього генерального директора державного підприємства визнано винуватим у розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 3 роки та конфіскацією всього належного майна", – повідомляється на сторінці ВАКС у Facebook без уточнення імені ексгендиректора.

Савчук визнано винуватою у пособництві в зазначеній розтраті майна (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). "Суд призначив їй покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 3 роки та конфіскацією половини належного їй майна", – повідомив ВАКС також без уточнення імені експосадовиці Мінекономіки.номіки.

Чорного суд визнав винуватим у набутті, володінні та розпорядженні майном, одержаним злочинним шляхом, зокрема здійсненні фінансових операцій із таким майном, за попередньою змовою групи осіб, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК). "Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, строком на 3 роки та конфіскацією всього належного майна", – інформує ВАКС, знову ж таки не називаючи імені.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов держпідприємства "Цифрове" (раніше – ДП "Український інститут інтелектуальної власності") та постановив стягнути солідарно з ексгендиректора та ексдиректорки юрдепартаменту Мінекономіки матеріальну шкоду в розмірі 296 млн 170 тис 488,69 грн.

"До набрання вироком законної сили запобіжний захід у виді тримання під вартою для колишнього генерального директора залишено без змін. Щодо інших двох обвинувачених суд залишив заставу в раніше визначених розмірах – 12 078 000 грн та 805 200 грн відповідно, поклавши на них додаткові процесуальні обов'язки строком на два місяці, зокрема: прибувати за кожною вимогою до суду та до органу виконання покарань; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; носити електронний засіб контролю; не відлучатися за межі, визначені вироком суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну", – розповіли в САП.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про викриття колишнього держсекретаря Мінекономіки, чиновників держпідприємства "Укрпатент", а також керівника однієї з благодійних організацій у заволодінні держкоштами в розмірі 250 млн грн. "Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями. Керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку, які міг витратити виключно на статутні потреби. Проте він вирішив заволодіти ними", – повідомили у відомстві.

Директор держпідприємства залучив головного бухгалтера, який склав бухгалтерські та фінансові документи для угоди, а також в.о. держсекретаря профільного міністерства, яка мала узгодити угоду та створити умови для приховування злочину, як спільників. Для присвоєння коштів було залучено благодійну організацію, директор якої подав свідомо неправдиві відомості та документи про нібито необхідність закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Перераховані гроші було переведено в готівку через низку фіктивних фірм і присвоєно учасниками угоди.

"Після вчинення злочину директор "Укрпатенту" виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються. В.о. державного секретаря міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії. Втім, невдовзі після вчинення злочину, дії правопорушників були викриті працівниками ДБР… На рахунки підприємств, що були залучені у схемі виводу коштів, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків", – ішлося у повідомленні.

3 липня 2023 року ВАКС задовольнив клопотання НАБУ та САП і обрав Кудіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно. Після цього НАБУ спрямувало відповідні матеріали до Генерального секретаріату Інтерполу.

У травні 2024 року САП та НАБУ скерували до суду основний обвинувальний акт щодо Савчук та Чорного.

13 листопада 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з колишньою головною бухгалтеркою "Укрпатенту" Оленою Силкою та засудив її до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративні на розпорядчі посади 3 роки та з конфіскацією майна за пособництво в розтраті коштів за окремою справою №991/10421/25. Вона повністю визнала свою провину, описала створення злочинної змови у травні-червні 2022 року та сприяла викриттю решти зловмисників.