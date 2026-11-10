Київ передав 30 демонтованих МАФів для облаштування медичних пунктів ЗСУ

Департамент територіального контролю міста Києва разом з КП "Київблагоустрій" передали партію з 30 демонтованих тимчасових споруд для потреб медичної служби військових частин ЗСУ, повідомили у пресслужбі департаменту.

Як повідомив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов, загалом з 2022 року станом на листопад військовим частинам ЗСУ, Державної прикордонної служби та Нацгвардії передано понад 1000 елементів демонтажу, зокрема 400 залізобетонних блоків. Із них 145 об'єктів передали цьогоріч, зокрема 85 залізобетонних блоків – бригаді "Азов".

"Понад 60 військових формувань використовують їх як склади, мобільні пункти та для інших потреб. Ми регулярно отримуємо нові запити й під час спілкування з військовими переконуємося, наскільки така допомога актуальна та необхідна", – повідомив Буділов.

Передані зараз споруди з характеристиками, що дозволяють їх використовувати як медпункти, – з тих, які за три роки власники не забрали після демонтажу.

Як повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан, сьогодні у лавах ЗСУ служать близько 50 медичних працівників комунальних закладів Києва. "Підтримка військової медицини та створення належних умов для роботи медиків у польових умовах – важливе завдання для всієї медичної спільноти. За кожним таким медичним пунктом – можливість вчасно надати допомогу військовослужбовцям", – наголосила вона.