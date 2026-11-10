Україна передала партнерам пропозиції щодо перемир'я в Чорному морі та енергетиці й очікує на відповідь РФ – Сибіга

Україна запропонувала власне бачення щодо перемир'я в енергетиці й акваторії Чорного моря, передала відповідні пропозиції міжнародним партнерам і наразі очікує на реакцію російської сторони, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Про деескалацію багато розмовляли. І тут Україна пропонує своє бачення, свої підходи щодо перемир'я – як у Чорному морі, так і в енергетиці. Ми передали їх партнерам і зараз очікуємо на відповідь з боку росіян", – сказав Сибіга в ефірі телемарафону за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав Групи семи в Парижі.

За його словами, меседжі України на перемовинах в Абу-Дабі, це: деескалація та запропоновані Україною перемир'я; безпекові гарантії; зустріч президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, яка, на особисте переконання глави МЗС Сибіги, може дійсно пришвидшити закінчення війни.

Як повідомлялося, перемовини в Абу-Дабі у вівторок завершилися вже по обіді, і продовжаться в середу, 11 листопада.

За результатами першого дня тристоронніх переговорів в ОАЕ вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими найближчим часом, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, наближене до української переговорної групи.

Під час першого раунду тристоронніх переговорів Україна-США-Росія в Абу-Дабі (ОАЕ) основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги Росії щодо гарантій безпеки для неї, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела, наближені до переговорної групи.

За словами співрозмовника агентства, друга важлива тема, яку встигли сьогодні обговорити, – післявоєнне майбутнє: відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри.

"Ключова позиція української сторони – спочатку має бути припинення війни. Тільки після цього можливий перехід до формування нової архітектури безпеки в Європі, яка має забезпечити довгострокову стабільність і не допустити повторення агресії", – розповіло поінформоване джерело.

Україну представляють голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

США на перемовинах представляють представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації увійдуть помічник президента РФ Юрій Ушаков, заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.

Загалом переговори тривали близько 4 годин.