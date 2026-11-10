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Зеленський наголосив на ролі партнерів у захисті України від російської агресії

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Зеленський наголосив на ролі партнерів у захисті України від російської агресії
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен зустрівся зі студентами Копенгагенського університету.

"Ми говорили про страшну ціну цієї війни, яку Росія розв'язала проти України, про всі наші зусилля для того, щоб її закінчити, підготовку до зими та підтримку партнерів", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він вказав, що українці захищають не лише власну державу, але й усю Європу.

"Українці в десятки разів сильніші за росіян, але без підтримки нам було б дуже складно захищати свою країну, яка в десятки разів менша за Росію. Захищаючи себе, ми захищаємо всю Європу. І це було б дуже складно робити без таких сильних партнерів, як Данія", – подякував президент.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#данія #університет #президент
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