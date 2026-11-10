Сибіга провів зустріч із главою МЗС Південної Кореї: відбулася справді хороша розмова

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення в Парижі "хорошої розмови" під час зустрічі із міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Хьоном.

"Ми добре зустрілися, я вважаю. Ми заслуговуємо мати надзвичайно динамічний і високий рівень двосторонніх відносин із Південною Кореєю. Ми вдячні за допомогу, яка надавалася і надаватиметься. За їхню підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. У нас відбулася справді хороша розмова, де ми відверто говорили про ті останні неприємні події і факти, що мали місце", – сказав Сибіга в ефірі телемарафону за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав Групи семи в Парижі.

Міністр переконаний, що "перед нами подальша послідовність дій для остаточної нормалізації двосторонніх відносин".

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" дипломатичне джерело повідомило, що у Парижі відбудеться особиста зустріч очільника української дипломатії Андрія Сибіги з міністром закордонних справ Республіки Корея.

Як повідомлялося, 23 вересня 2026 року під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський публічно повідомив, що Україна передала двох північнокорейських полонених Південній Кореї.

У Південній Кореї заявили, що, мовляв, існувала домовленість із Києвом тримати цей процес у секреті. Сеул вимагав офіційних вибачень і пояснень за розголошення.

Наприкінці вересня МЗС Південної Кореї викликало українського посла. Потім Сеул відкликав свого посла з України.