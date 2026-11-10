Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга провів зустріч із главою МЗС Південної Кореї: відбулася справді хороша розмова

1 хв читати
Додати як джерело
Сибіга провів зустріч із главою МЗС Південної Кореї: відбулася справді хороша розмова

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення в Парижі "хорошої розмови" під час зустрічі із міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Хьоном.

"Ми добре зустрілися, я вважаю. Ми заслуговуємо мати надзвичайно динамічний і високий рівень двосторонніх відносин із Південною Кореєю. Ми вдячні за допомогу, яка надавалася і надаватиметься. За їхню підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. У нас відбулася справді хороша розмова, де ми відверто говорили про ті останні неприємні події і факти, що мали місце", – сказав Сибіга в ефірі телемарафону за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав Групи семи в Парижі.

Міністр переконаний, що "перед нами подальша послідовність дій для остаточної нормалізації двосторонніх відносин".

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" дипломатичне джерело повідомило, що у Парижі відбудеться особиста зустріч очільника української дипломатії Андрія Сибіги з міністром закордонних справ Республіки Корея.

Як повідомлялося, 23 вересня 2026 року під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський публічно повідомив, що Україна передала двох північнокорейських полонених Південній Кореї.

У Південній Кореї заявили, що, мовляв, існувала домовленість із Києвом тримати цей процес у секреті. Сеул вимагав офіційних вибачень і пояснень за розголошення.

Наприкінці вересня МЗС Південної Кореї викликало українського посла. Потім Сеул відкликав свого посла з України.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#корея #мзс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На тристоронніх переговорах обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію

Зеленський: На тристоронніх переговорах обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію

Питання звільнення полонених, а також деескалації та післявоєнних гарантій безпеки були обговорені в перший день перемовин про завершення російсько-у…

Читати

На переговорах в Абу-Дабі вдалося домовитися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – джерела

За результатами першого дня тристоронніх переговорів в ОАЕ вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими найближчим часом, повідомило …

Читати