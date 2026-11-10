Україна опрацьовує можливість додаткової евакуації жителів Олешківської громади – омбудсман

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про роботу над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешків та інших населених пунктів Олешківської громади на підконтрольну Україні територію.

"Після успішного проведення гуманітарної місії до нас продовжують надходити дзвінки та звернення від мешканців Олешків і Олешківської громади. Люди, які побачили, що механізм безпечного виїзду спрацював, тепер також повідомляють про бажання виїхати на підконтрольну Уряду України територію. Ми продовжуємо збирати та актуалізувати інформацію про кожну таку людину: уточнюємо місцеперебування, стан здоров'я, мобільність, склад сім'ї, наявність документів та потребу в медичному чи спеціальному транспорті. Особливу увагу приділяємо людям похилого віку, маломобільним громадянам, особам з інвалідністю, тяжкохворим та сім'ям із дітьми", – написав Лубінець в Телеграм у вівторок.

За його словами, для організації ще одного виїзду жителів з Олешківської громади необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови. "Як тільки буде напрацьований безпечний механізм, люди, яких це стосується, отримають необхідну інформацію. Ті хто вже звертався до мене, не залишені поза увагою! Інформація про них збережена та опрацьовується", – повідомив омбудсман.

Лубінець наголосив, що гуманітарна місія в Олешках триває. "Наша робота не завершилася разом із першою гуманітарною місією. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб люди, які хочуть виїхати, мали таку можливість безпечно і добровільно. Водночас звертаю увагу, що наступна ініціатива планується лише для Олешків і навколишніх населених пунктів. Поширюйте цю інформацію, якщо ви маєте знайомих, які перебувають там", – додав він.

Як повідомлялося, гуманітарний режим припинення вогню у тимчасово окупованому місті Олешки, який діяв з 27 жовтня за координації Меланії Трамп, завершився у неділю, 1 листопада, після успішної доставки допомоги та евакуації мирних жителів. Згодом Трамп зазначила, що планове гуманітарне перемир'я в Олешках завершилося успішною доставкою критичної допомоги в регіон та евакуацією майже 800 мирних жителів.

За словами Лубінця, гуманітарну допомогу мешканцям Олешків, які вирішили залишитися в місті, планують доставляти щонайменше раз на місяць. Після цього омбудсмен повідомив, що в Україні напрацьовують концепцію гуманітарного центру, до якого зможуть звертатися родичі громадян, які залишаються на тимчасово окупованих територіях і яких планують повернути в Україну; центр також забезпечуватиме супровід, соціальну, медичну та психологічну допомогу.