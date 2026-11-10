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Україна та Польща завершують узгодження передачі літаків МіГ-29 – заступник міністра оборони Польщі

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Україна та Польща завершують узгодження передачі літаків МіГ-29 – заступник міністра оборони Польщі

Польща передасть Україні літаки МіГ-29 в обмін на доступ до українських безпілотних технологій, повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

"Ми завершуємо узгодження питань щодо передачі Україні польських літаків МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій безпілотників та засобів протидії безпілотникам", – написав Томчик в соцмережі Х у вівторок.

Він вказав, що Польща та Україна підписали угоду про створення польсько-українських робочих груп з питань технологій безпілотників та засобів протидії безпілотникам.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#польща #літаки #передача
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