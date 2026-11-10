Сибіга: Україна отримує військове обладнання та розвіддані від США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що взаємодія із американською стороною триває, Київ отримує військове обладнання через відповідні програми.

"Ми отримуємо розвіддані від Сполучених Штатів Америки. Ми отримуємо відповідне військове обладнання, яке йде до нас через відповідні програми. Тому ця взаємодія триває і триватиме", – сказав Сибіга в ефірі телемарафону за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав Групи семи в Парижі.

Міністр, який мав переговори із держсекретарем США Марко Рубіо, наголосив, що відчув рішучість США у продовженні активності щодо закінчення російської агресії.

"Ми цінуємо цю взаємодію з американською стороною", – додав він.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо в межах зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав "Групи семи", підтвердив міцність стратегічного партнерства між Україною та США.

Переговори були зосереджені на мирних зусиллях під проводом США, ситуації на полі бою та міжнародних подіях. Також сторони обговорили ситуацію в Чорному морі та необхідність відновлення свободи судноплавства задля глобальної продовольчої безпеки.

Сибіга поновив запрошення державному секретарю США Марко Рубіо відвідати Україну.