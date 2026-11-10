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Пес Патрон став батьком

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Пес-сапер Патрон, талісман чернігівських піротехніків, став батьком.

Радісна новина з фотографією малюків з’явилася на його сторінці в Instagram у вівторок.

"Я знаю, ви чекали на цю новину: ми з Ланою (дружина – ІФ-У) стали батьками", - йдеться в повідомленні.

Пес Патрон запевнив, що хоче бути хорошим батьком, щоб діти "не сумнівалися, що їх люблять", і "росли здоровими".

"І вам теж хочу дещо сказати: любові не стає менше, коли нею ділишся. Навпаки, виявилося, що її можна розділити на сім частин, і кожна буде цілою: на кожну плямку, носик і хвіст! І ще залишиться для Лани, для наших людей, для друзів", - переконаний новоспечений тато.

Днями пес Патрон повідомив, що у вересні одружився, дружину звати Лана, "вона чарівна песиня (хоч і не без особливого джек-рассельського характеру)".

Пес Патрон - собака-винюхувач вибухівки породи джек-рассел-тер'єр, який став відомим після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року і який вже до 19 березня того року виявив понад 90 вибухових пристроїв, встановлених окупантами.

Текст: Олена Глушко

#цуценята #діти #собаки #пес_патрон
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