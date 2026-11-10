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В МЗС Португалії відкинули закид Рютте щодо недооцінки російської загрози й запевнили в підтримці України

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В МЗС Португалії відкинули закид Рютте щодо недооцінки російської загрози й запевнили в підтримці України

Кабінет державного міністра та міністра закордонних справ Португалії виступив із заявою, в якій наголосив на твердій підтримці України та назвав легковажною заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що країна нібито недоцінює загрозу з боку РФ.

"Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має знати, які країни та уряди твердо стоять на боці України і добре розуміють російську загрозу. Португалія, її уряд і її народ ніколи не мали сумнівів щодо правильного боку Історії. Шкода, що Генеральний секретар НАТО висловлюється з такою легковажністю щодо питання такої серйозності", – йдеться в заяві Кабінету, опублікованій в соцмережі Х у вівторок.

Раніше Рютте заявив, що "союзники в Іспанії чи Португалії кажуть мені, що Росія далеко і переважно є проблемою для Польщі". "Найновіші ракети Росії потребують лише на п'ять хвилин довше, щоб дістатися до Лісабона, ніж до Варшави. Ми всі стикаємося з цією загрозою. Ми не можемо бути наївними. Ми мусимо захищати себе", – додав генсек НАТО.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#нато #португалія #рф
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