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СБС уразили базу російського підрозділу "Рубікон" в Бердянську – Fire Point

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Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони України уразили базу російського підрозділу операторів БПЛА "Рубікон" в тимчасово окупованому Бердянську, повідомляє компанія Fire Point.

"Удар завдано дронами FP-2", – йдеться у повідомленні.

FP-2 – український ударний безпілотник у класі "middle strike" для ураження прифронтових цілей, розроблений компанією Fire Point та представлений восени 2025 року.

БПЛА має робочу дальність до 700 км та має бойову частину до 200 кг з максимальним часом польоту до 4 годин. БПЛА оснащений системою прихованого запуску з використанням ракетного прискорювача, який може застосовуватися як зі стаціонарної платформи, так і з мобільної пускової установки на базі вантажівки, та здатний уражати наземні цілі вдень і вночі, навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#рубікон #росія #ураження
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