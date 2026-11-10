СБС уразили базу російського підрозділу "Рубікон" в Бердянську – Fire Point

Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони України уразили базу російського підрозділу операторів БПЛА "Рубікон" в тимчасово окупованому Бердянську, повідомляє компанія Fire Point.

"Удар завдано дронами FP-2", – йдеться у повідомленні.

FP-2 – український ударний безпілотник у класі "middle strike" для ураження прифронтових цілей, розроблений компанією Fire Point та представлений восени 2025 року.

БПЛА має робочу дальність до 700 км та має бойову частину до 200 кг з максимальним часом польоту до 4 годин. БПЛА оснащений системою прихованого запуску з використанням ракетного прискорювача, який може застосовуватися як зі стаціонарної платформи, так і з мобільної пускової установки на базі вантажівки, та здатний уражати наземні цілі вдень і вночі, навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби.