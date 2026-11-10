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Наглядрада Сенс Банку стала правомочною після погодження НБУ Бьоша

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Наглядрада Сенс Банку стала правомочною після погодження НБУ Бьоша

Наглядова рада державного Сенс Банку стала правомочною після вступу 10 листопада на посаду незалежного члена ради Герхарда Бьоша, кандидатуру якого погодив Національний банк України (НБУ).

Згідно із повідомленням банку у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), профільний комітет Нацбанку 6 листопада погодив Бьоша на посаду члена наглядової ради, про що регулятор офіційно повідомив 9 листопада.

Він став шостим членом наглядової ради банку. До неї також входять незалежні члени Пьотр Новак, Олег Містюк, Олександр Щур і Петер Новак та представник держави від президента України Віталій Зінніков.

Як повідомлялося, 21 серпня уряд також призначив членом наглядової ради Сенс Банку представницею держави від Кабінету міністрів ексдиректорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову. Її вступ на посаду також має відбутися після погодження регулятором.

Згідно зі статутом банку, наглядова рада має складатися з дев'яти членів, із яких шестеро – незалежні, троє – представники держави. Для проведення правомочних засідань необхідна участь щонайменше шести членів ради.

Таким чином, наглядова рада отримала можливість розглянути питання про припинення повноважень голови правління Олексія Ступака.

1 вересня Нацбанк визнав Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив Кабміну як власнику Сенс Банку вимогу про його заміну.

ВАКС 2 вересня обрав Ступаку запобіжний захід у вигляді застави 15 млн грн, частково задовольнивши клопотання детектива НАБУ про тримання його під вартою.

Із 3 вересня обов'язки голови правління Сенс Банку тимчасово виконує заступниця голови правління Олена Зубченко.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · економіка
#наглядрада #сенсбанк
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