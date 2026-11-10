Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі "продуктивними"

Тристоронні переговори між Україною, Росією та США, які відбулися в Абу-Дабі, були продуктивними, однак угода не буде укладена за одну ніч, заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Sky News.

"Очевидно, що попереду ще багато роботи. Це не те, що можна вирішити протягом найближчих 24 годин", – вказав Рубіо, виступаючи в Парижі.

Він наголосив, що важливо, щоб Європа зрештою долучилася до переговорів.

"Наша мета – розширити тристоронній формат, щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та Росія, а й європейці", – сказав він.

На запитання, чи серйозно російські переговірники в Абу-Дабі ставляться до припинення війни, Рубіо відповів: "Ну, саме це ми й перевіряємо".