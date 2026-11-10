Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга подякував італійському колезі за рішення продовжити дозвіл на надання допомоги Україні до кінця 2026р

1 хв читати
Додати як джерело

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі G7 у Парижі провів переговори із італійським колегою Антоніо Таяні, якого поінформував про ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля задля досягнення миру.

"Я знову висловив свою особисту підтримку у зв'язку з російськими кібератаками та підтвердив готовність України розвивати співпрацю у сфері кібербезпеки та інших галузях. Ми обговорили спільну роботу з протидії російським загрозам. Я поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою та наші дипломатичні зусилля задля досягнення миру. Ми поділяємо думку, що ця війна має завершитися якомога швидше", – написав Сибіга у Х.

Він наголосив, що Україна цінує послідовну політичну, військову та економічну підтримку з боку Італії, зокрема рішення продовжити дозвіл на надання допомоги до кінця 2026 року.

Міністр зазначив, що посилення протиповітряної оборони України та розширення оборонно-промислової співпраці залишаються ключовими пріоритетами. Сибіга також подякував Італії за практичну підтримку енергетичної стійкості України напередодні зими.

"Ми узгодили позиції щодо ширших безпекових викликів та підтвердили важливість європейської єдності", – йдеться у дописі.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#італія #мзс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На тристоронніх переговорах обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію

Зеленський: На тристоронніх переговорах обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію

Питання звільнення полонених, а також деескалації та післявоєнних гарантій безпеки були обговорені в перший день перемовин про завершення російсько-у…

Читати

На переговорах в Абу-Дабі вдалося домовитися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – джерела

За результатами першого дня тристоронніх переговорів в ОАЕ вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими найближчим часом, повідомило …

Читати