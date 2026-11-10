Сибіга подякував італійському колезі за рішення продовжити дозвіл на надання допомоги Україні до кінця 2026р

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі G7 у Парижі провів переговори із італійським колегою Антоніо Таяні, якого поінформував про ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля задля досягнення миру.

"Я знову висловив свою особисту підтримку у зв'язку з російськими кібератаками та підтвердив готовність України розвивати співпрацю у сфері кібербезпеки та інших галузях. Ми обговорили спільну роботу з протидії російським загрозам. Я поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою та наші дипломатичні зусилля задля досягнення миру. Ми поділяємо думку, що ця війна має завершитися якомога швидше", – написав Сибіга у Х.

Він наголосив, що Україна цінує послідовну політичну, військову та економічну підтримку з боку Італії, зокрема рішення продовжити дозвіл на надання допомоги до кінця 2026 року.

Міністр зазначив, що посилення протиповітряної оборони України та розширення оборонно-промислової співпраці залишаються ключовими пріоритетами. Сибіга також подякував Італії за практичну підтримку енергетичної стійкості України напередодні зими.

"Ми узгодили позиції щодо ширших безпекових викликів та підтвердили важливість європейської єдності", – йдеться у дописі.