Глави МЗС України та Єгипту обговорили відновлення свободи судноплавства в Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі G7 провів зустріч із міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абдельатті, обговорили відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

"Поінформував колегу про ситуацію в Україні та наші дипломатичні зусилля. Окрему увагу приділили необхідності відновлення свободи судноплавства в Чорному морі", – зазначив глава МЗС у Х.

Сторони також обговорили двосторонню співпрацю та торгівлю.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявляв про наявність чотирьох пропозицій щодо енергетичного перемир'я і у Чорному морі з РФ – від США, Індії, Туреччини та Єгипту. 22 вересня Сибіга мав зустріч з міністром закордонних справ Єгипту.