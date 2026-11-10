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Глави МЗС України та Єгипту обговорили відновлення свободи судноплавства в Чорному морі

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі G7 провів зустріч із міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абдельатті, обговорили відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

"Поінформував колегу про ситуацію в Україні та наші дипломатичні зусилля. Окрему увагу приділили необхідності відновлення свободи судноплавства в Чорному морі", – зазначив глава МЗС у Х.

Сторони також обговорили двосторонню співпрацю та торгівлю.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявляв про наявність чотирьох пропозицій щодо енергетичного перемир'я і у Чорному морі з РФ – від США, Індії, Туреччини та Єгипту. 22 вересня Сибіга мав зустріч з міністром закордонних справ Єгипту.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#зустріч #мзс #єгипет
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