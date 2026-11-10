У професійних коледжах сформовано 138 наглядових рад за участю роботодавців

У закладах професійної освіти сформовано перші 138 наглядових рад, до складу яких увійшли понад 500 представників бізнесу, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Це новий механізм управління професійними коледжами, завдяки якому роботодавці отримують можливість безпосередньо впливати на підготовку фахівців, обрання керівників та стратегічний розвиток закладів", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що наглядові ради вже сформовано в кожному третьому коледжі, де їх створення є обов'язковим.

Зокрема, найвищі показники – в Івано-Франківській та Закарпатській областях, де наглядові ради створено в усіх закладах професійної освіти, у яких навчається понад 300 студентів. Серед лідерів також Запорізька (81%), Полтавська (79%) та Рівненська (72%) області. Ще у 90 закладах триває формування наглядових рад, а 131 заклад готується до їх створення.

У відомстві розповіли, що до складу 138 наглядових рад увійшли вже понад 1 тис. учасників.

"Представники роботодавців і засновників закладів мають рівне представництво – по 50%. Найчастіше до наглядових рад від бізнесу входять власники або директори підприємств – 63% від усіх представників бізнесу. Саме вони формують попит на кваліфікованих фахівців і добре знають потреби ринку праці", – йдеться в повідомленні.

У Міносвіти нагадали, що нова модель управління передбачена законом "Про професійну освіту", і на відміну від консультативних органів, наглядові ради мають повноваження ухвалювати рішення, які визначають роботу закладів.

Зокрема, вони: затверджують освітні програми, щоб підготовка студентів відповідала актуальним вимогам професій та потребам роботодавців; обирають керівників коледжів через відкритий конкурс і визначають показники ефективності їхньої роботи; затверджують стратегії розвитку закладів, визначаючи пріоритети підготовки фахівців та розвитку коледжів; погоджують фінансові плани та сприяють залученню додаткових ресурсів для модернізації навчальної бази й розвитку партнерств із підприємствами.

Як повідомлялося, у квітні Міністерство освіти і науки України розпочало реалізацію проєкту "Належне врядування закладів професійної освіти через створення ефективних наглядових рад" (GO VET) за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).