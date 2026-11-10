Зеленський і Фредеріксен обговорили подальшу підтримку України та розвиток спільних виробництв

Президент України Володмир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Є новий оборонний пакет для України на 645 мільйонів євро. Це передусім кошти на закупівлю дронів – ударних та перехоплювачів, – амуніції для F-16, PURL. Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли Росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Сторони також обговорили додаткову гуманітарну підтримку. Зокрема, напередодні четвертої річниці звільнення Херсона від російської окупації Данія виділяє 20 млн євро на підтримку енергетики регіону.

"Дуже важливо, що Данія фокусується на безпосередній підтримці наших громад. Багато зроблено на Миколаївщині завдяки цим зусиллям. Розраховуємо, що вони продовжаться", – зазначив президент.

Також сторони обговорили результати роботи у форматі Drone Deal, розвиток спільних виробництв та роботу над антибалістичною програмою FREYJA. Так, цього року Данія виділила $100 млн на закупівлю українських дронів та іншого озброєння в межах Drone Deal. Зі свого боку Україна поділиться з данськими партнерами досвідом використання саме цієї зброї.

"Дякую Метте, уряду, парламенту та всьому данському народові за незмінну підтримку, дійсно сильні рішення та лідерство у захисті життів та цінностей", – резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, у вівторок, 10 листопада, міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен після позачергового засідання парламентського Комітету з питань зовнішньої політики повідомив про надання Україні 32-го пакета військової допомоги на суму 4,8 млрд данських крон (близько €643 млн), а також додаткових 150 млн крон (близько €20 млн) на підтримку українського енергетичного сектору.

За словами міністра, Данія прагне використати візит президента України Володимира Зеленського, щоб продемонструвати практичну підтримку Києва. Расмуссен також підкреслив необхідність збереження значної військової допомоги Україні, щоб вона мала "найсильнішу з можливих позицій".