Зеленський: На тристоронніх переговорах обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію

Питання звільнення полонених, а також деескалації та післявоєнних гарантій безпеки були обговорені в перший день перемовин про завершення російсько-української війни в Абу-Дабі (ОАЕ) у вівторок, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків", – написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, в перший день зустрічей в Абу-Дабі спочатку була розмова з європейськими та американськими партнерами, потім – тристоронній формат між нашою, американською та російською делегаціями.

Президент України наголосив, що тристоронній формат перемовин "був конструктивним та доволі змістовним".

"Визначив нашій команді чіткі завдання для подальшого діалогу – як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками Президента Америки та представниками Європи. Головне – реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, перемовини в Абу-Дабі у вівторок завершилися вже по обіді, і продовжаться в середу, 11 листопада.

По завершенню зустрічі представників Європейського союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, Сполучених Штатів і НАТО, яка відбулася ранком вівторка в Абу-Дабі, її учасники виступили зі спільною заявою, в якій констатується, що обговорення відбулися "в дусі співпраці між європейськими партнерами, Україною та США, що відображає їхні спільні цілі, постійні консультації та відданість євроатлантичній безпеці". "Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність і право на самостійне прийняття рішень, а також передбачати надійні гарантії безпеки для України", – зазначається в тексті.

Підписанти заяви наголосили, що поряд із головним фокусом на досягненні тривалого миру, обговорювалося питання про те, як після завершення війни в Україні, спиратися на існуючі європейські інституції та угоди у сфері безпеки. Учасники також обговорили шляхи забезпечення дієвих механізмів управління ризиками та запобігання небезпечній ескалації. Крім того, вони підтвердили свою спільну відданість створенню міцної повоєнної архітектури європейської безпеки та відповідних домовленостей, а також чітко зазначили, що сильне НАТО залишатиметься ключовим елементом колективної євроатлантичної оборони.