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Данія виділяє понад $21 млн екстреної допомоги для енергопостачання України – глава МЗС

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Данія виділяє 150 млн данських крон (понад $21 млн) на екстрене фінансування енергопостачання України на тлі системних російських ударів по критичній інфраструктурі, повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.

"Росія навмисно атакує енергетичну та водну інфраструктуру України – це не війна, а спроба зламати цілий народ. Данія надає екстрене фінансування у розмірі 150 мільйонів крон для забезпечення енергопостачання. Ми твердо стоїмо пліч-о-пліч з українським народом", – наводить слова Расмуссена пресслужба данського МЗС у Х.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і лідери країн Північної Європи відвідують Данію у вівторок, 10 листопада.

На сайті Офісу очільника уряду зазначається, що прем'єр-міністр Метте Фредеріксен прийме президента Зеленського, який сьогодні прибуває до Данії. Разом із главами держав та урядів країн Північної Європи лідери обговорять низку питань, зокрема військову підтримку України та безпеку в Європі. На порядку денному також – нагальна потреба України в засобах протиповітряної оборони та захисті енергетичного сектору.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Данії, де планує обговорити з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен та представниками данської влади подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема надання нового пакета військової допомоги.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#енергетика_україни #данія #допомога
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