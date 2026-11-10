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США на переговорах в Абу-Дабі не висували пропозицію про зміну адміністративних меж Донбасу – ЗМІ

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Фото надане українською переговорною делегацією
Фото надане українською переговорною делегацією

Під час першого дня тристоронніх переговорів в Абу-Дабі не озвучувалася пропозиція відкоригувати межі Донбасу, повідомляє ТСН з посиланням на джерела в українській делегації.

"Джерело в делегації заперечило інформацію про те, що американські переговірники начебто пропонували змінити межі Донецької та Луганської областей, що, мовляв, дозволило б Росії формально заявити про "повний контроль" над Донбасом, але без фактичного передавання ворогу українських міст", – йдеться у повідомленні.

Загалом переговори тривали близько чотирьох годин. Головною темою стали гарантії безпеки для України, Росії та Європи.

За наявною інформацією, розглядається також можливість проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з посланцями президента США Дональда Трампа після треку в Абу-Дабі, однак організація такої зустрічі ще обговорюється.

Раніше в The Economist з'явилася інформація про те, що переговірники США можуть запропонувати змінити адміністративні межі Донеччини та Луганщини, щоб Росія могла заявити про "повне захоплення Донбасу" без фактичної передачі підконтрольних українському уряду міст.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#переговори #теми #росія #сша
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