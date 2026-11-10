Офіс президента не відкладатиме наступні кроки по закону про підкуп іноземних посадовців – Буданов

Законопроєкт №15056 про імплементацію приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, ухвалений Верховною Радою у вівторок, вирішує останнє законодавче питання на шляху України до антикорупційної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зазначив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Слово, дане партнерам, має підкріплюватися голосуванням, і сьогодні Верховна Рада саме так і вчинила. 247 голосів за закон №15056 закривають останнє законодавче питання на шляху України до антикорупційної конвенції ОЕСР. Дякую депутатам за рішення, ухвалене вчасно. Тиждень тому на заході ОЕСР у Києві я обіцяв партнерам, що Україна прийде на грудневе засідання робочої групи з результатом. Сьогодні це зобов'язання виконано", – написав Буданов в Телеграм.

За його словами, Офіс президента забезпечить наступні кроки по прийнятому закону "без пауз: підпис, внутрішні процедури, передача документа про приєднання". "Довіра до України будується на рішеннях, і кожне з них наближає нас до Європи", – наголосив Буданов.

Як повідомлялося, законопроєкт №15056 – це ініціатива, спрямована на імплементацію міжнародних антикорупційних стандартів ОЕСР. Законопроєкт вводить криміналізацію підкупу іноземних посадовців: запроваджує кримінальну відповідальність за підкуп іноземних посадових осіб та міжнародних парламентарів, а також поширює дію кримінального законодавства України на випадки такого підкупу за межами держави. Законопроєкт було подано, включено до порядку денного та прийнято за основу Верховною Радою України 26 травня 2026 року, а 10 листопада Верховна Рада ухвалила його в другому читанні та в цілому 247 голосами.

Документ уніфікує норми чинного національного законодавства з положеннями міжнародної Конвенції та визначає, що кримінальна відповідальність настає за підкуп будь-яких іноземних посадовців або членів міжнародних парламентських асамблей. Для реалізації цих завдань внесені зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та закону "Про запобігання корупції".