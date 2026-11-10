Міносвіти оголосило конкурс на директора Національного антарктичного наукового центру

Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на заміщення посади директора державної установи "Національний антарктичний науковий центр" (НАНЦ).

"У конкурсі можуть брати участь громадяни, які засвідчують рівень володіння державною мовою відповідно до частини 3 статті 10 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 10 років", – йдеться в повідомленні мінстерства.

Також серед вимоги до претендентів досвід роботи у сфері управління установами, організаціями, закладами освіти на позиціях керівника, заступника керівника або керівника проєкту не менше трьох років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення (до 8 січня 2027 року включно).

Зазначається, що вибори директора НАНЦ відбудуться 7 квітня 2027 року.

Офіційною датою створення Національного антарктичного наукового центру (на той час – Центру антарктичних досліджень) є 9 червня 1993 року. Першим директором установи став член-кореспондент Національної академії наук України Петро Гожик. За рік до цього, 3 липня 1992 року, президент України Леонід Кравчук видав указ про участь України в дослідженнях Антарктики, а 17 вересня 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову про приєднання нашої держави до Договору про Антарктику 1959 року.

Наразі директором НАНЦ з 8 липня 2019 року є Євген Дикий. До цього він певний час був виконувачем обов'язків керівника.