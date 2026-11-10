ДТП на трасі в Болгарії забрала життя 11 людей, 48 постраждалих

11 осіб загинули та 48 отримали травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди на автотрасі А1 "Тракія" поблизу села Зимниця Ямбольської області в Болгарії, повідомляється на сайті Болгарського національного радіо у вівторок.

"Наразі кількість загиблих становить 11 осіб, а поранених – 48… Ми залишаємося в повній готовності до евакуації поранених зі Слівена, Ямбола та Бургаса до лікарень у Софії", – сказав прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв.

За його словами, більшість поранених перебуває в лікарнях сусідніх міст Слівен та Ямбол. "Новина про трагедію на автомагістралі "Тракія", яка забрала стільки життів, застала нас у урядовому літаку, коли ми летіли до Варни. Одразу після приземлення я доручив міністру Демерджієву відправити урядовий літак до Бургаса, щоб можна було доправити поранених до лікарень у Софії", – сказав голова уряду.

Наразі не повідомляється, чи є громадяни інших держав серед загиблих чи постраждалих.

Радєв скасував всі пункти своєї програми у Варні після зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Лаєн, скасовується також заплановане на вівторок засідання Ради міністрів Болгарії. Фон дер Лаєн, яка перебуває з робочим візитом у Болгарії, висловила співчуття родинам загиблих.