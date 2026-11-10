Петиція до Кабміну щодо забезпечення законодавчих гарантій фінансування освіти у держбюджеті-2027 набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом забезпечити законодавчі гарантії фінансування освіти та оплати праці працівників закладів і установ освіти у державному бюджеті України на 2027 рік набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 30 жовтня і станом на 10 листопада вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"28 жовтня 2027 року Верховною Радою України розглянуто і прийнято у першому читанні проєкт закону "Про державний бюджет України на 2027 рік". На жаль, у проєкті держбюджету не передбачено законодавчо гарантованого обсягу фінансування освіти та наближення розміру посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників до рівня, встановленого статтею 61 закону "Про освіту". Вважаємо такий підхід несумісним із законодавчо визначеним пріоритетом освіти та вимагаємо забезпечити реалізацію цих гарантій з відповідним їх фінансуванням", – йдеться у петиції.

Авторка петиції заявляє, що видатки на освіту, які пропонуються у зведеному державному та місцевих бюджетах становлять лише 5,1% валового внутрішнього продукту, тоді як 78 статтею закону "Про освіту" передбачено, що їх мінімальний обсяг має становити 7% ВВП.

У зв'язки з цим, вона просить: забезпечити виконання норми щодо фінансування освіти в обсязі не менше 7% ВВП; забезпечити реалізацію гарантій щодо розмірів посадових окладів усіх педагогічних та науково-педагогічних працівників, що встановлені статтею 61 закону "Про освіту"; забезпечити належне фінансування оплати праці всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів та установ освіти, включно із закладами дошкільної й позашкільної освіти; установити посадовий оклад працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати; не допускати законодавчих ініціатив щодо погіршення умов оплати праці і робочого часу педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 49,3 млрд грн, або 18,2%, фінансування Міносвіти порівняно з 2026 роком. Зокрема, на фінансування програм міністерства передбачено 319,3 млрд грн.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій пропонує збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міносвіти в проєкті держбюджету-2027.