Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Дворнікову, який командував захопленням Херсона

2 хв читати
Додати як джерело
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Дворнікову, який командував захопленням Херсона

Служба безпеки України на прокуратура зібрали достатньо доказів для повідомлення про підозру генералу армії РФ Олександру Дворнікову – колишньому командувачу Південного військового округу РФ, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, 24 лютого 2022 року фігурант, перебуваючи на посаді, віддав наказ підпорядкованим з'єднанням на вторгнення з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину. Для проведення наступу Дворніков залучив підрозділи 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту та інших збройних угруповань рф", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, наземні сили росіян вторглися до Херсонської області через контрольно-пропускні пункти "Чонгар" та "Каланчак", які попередньо обстріляли з різних видів зброї. Паралельно з цим російська авіація завдала прицільних ударів по цивільній інфраструктурі регіону, зокрема під масованим ударом ворога опинився аеродром у Чорнобаївці.

Встановлено, що Дворніков командував захопленням плацдарму на правому березі Дніпра для подальшого наступу армії РФ у напрямку Херсона.

Після захоплення обласного центру військові з'єднання країни-агресора сподівалися на стрімке просування вглиб території України з метою окупації Миколаєва, Одеси та всього Причорноморського регіону України. Але Сили оборони стали на заваді планам ворога і спочатку заблокували наступальні дії російських військ, а вже 11 листопада 2022 року звільнили правобережжя регіону.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дворнікову про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій). Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнного злочинця рф", – повідомляє СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#генерал #росія #підозра
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

На переговорах в Абу-Дабі вдалося домовитися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – джерела

За результатами першого дня тристоронніх переговорів в ОАЕ вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими найближчим часом, повідомило …

Читати
ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Україна, США та НАТО виступили зі спільною заявою щодо сьогоднішньої зустрічі в Абу-Дабі

ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Україна, США та НАТО виступили зі спільною заявою щодо сьогоднішньої зустрічі в Абу-Дабі

По завершенню зустрічі представників Європейського союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, Сполучених Штатів і НАТО, яка відбул…

Читати