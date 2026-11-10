СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Дворнікову, який командував захопленням Херсона

Служба безпеки України на прокуратура зібрали достатньо доказів для повідомлення про підозру генералу армії РФ Олександру Дворнікову – колишньому командувачу Південного військового округу РФ, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, 24 лютого 2022 року фігурант, перебуваючи на посаді, віддав наказ підпорядкованим з'єднанням на вторгнення з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину. Для проведення наступу Дворніков залучив підрозділи 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту та інших збройних угруповань рф", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, наземні сили росіян вторглися до Херсонської області через контрольно-пропускні пункти "Чонгар" та "Каланчак", які попередньо обстріляли з різних видів зброї. Паралельно з цим російська авіація завдала прицільних ударів по цивільній інфраструктурі регіону, зокрема під масованим ударом ворога опинився аеродром у Чорнобаївці.

Встановлено, що Дворніков командував захопленням плацдарму на правому березі Дніпра для подальшого наступу армії РФ у напрямку Херсона.

Після захоплення обласного центру військові з'єднання країни-агресора сподівалися на стрімке просування вглиб території України з метою окупації Миколаєва, Одеси та всього Причорноморського регіону України. Але Сили оборони стали на заваді планам ворога і спочатку заблокували наступальні дії російських військ, а вже 11 листопада 2022 року звільнили правобережжя регіону.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дворнікову про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій). Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнного злочинця рф", – повідомляє СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.