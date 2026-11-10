Мерц: РФ розуміє лише мову сили, тому ми, європейці, маємо буди єдиними у переговорах

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про прихильність політики тиску на Росію та довгострокової підтримки України, висловився за єдину позицію європейців у переговорах щодо миру в Україні, передає ClashReport.

"Ми всі знаємо, що Росія, як і раніше, розуміє лише мову сили. Саме тому ми, європейці, маємо бути єдиними у переговорах, у тиску на Росію та у довгостроковій підтримці України. Це також передбачає чітку перспективу вступу до ЄС", – сказав він у вівторок.

Також Мерц висловився шодо вступу України до ЄС: "Я хочу, щоб ми нарешті змогли відкрити всі розділи переговорів з Україною та Молдовою. Я впевнений, що нам це вдасться".