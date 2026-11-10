Комбриг 93 ОМБр Крутков став заступником командувача Сухопутних військ

Полковника Шаміля Круткова призначено заступником командувача Сухопутних військ бригадного генерала Святослава Заїця.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ. Зазначається, що на посаді заступника командувача ключовим напрямом роботи Круткова стане пряма комунікація з підрозділами тактичного рівня: окремими батальйонами, полками та бригадами.

"Мета цієї комунікації – оперативне виявлення та швидке усунення проблем, які виникають у цих підрозділах. Пряма взаємодія на рівні "Командування Сухопутних військ – бригада" дозволить ухвалювати рішення в рази швидше та ефективніше забезпечувати нагальні потреби бойових частин", – йдеться у повідомленні.

У листопаді 2024 року Шаміль Крутков очолив 93 окрему механізовану бригаду "Холодний Яр", ставши наймолодшим командиром з'єднання такого рівня. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Медіа Hromadske писало, що у свої останні місяці на посаді головнокомандувача Олександр Сирський призначив перевірки у 93 ОМБр й запустив процес звільнення Круткова. Новий головком Михайло Драпатий призупинив звільнення Круткова і наказав командирові повертатися на службу.