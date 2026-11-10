Зеленський під час візиту до Данії планує обговорити відкриття офісів проєкту Freya у Данії та Норвегії

Під час візиту до Данії президент України Володимир Зеленський планує обговорити з данською прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен та її командою відкриття офісів проєкту Freya у Данії та в столиці Норвегії Осло.

"У нас відбудеться чимало різних зустрічей із прем'єр-міністром, її командою, а також із представниками нашої оборонної промисловості, і ми обговоримо відкриття офісу компанії "Фрея" в Данії та в Осло", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістом DR Nyheder у вівторок після прибуття до Данії.

За словами президента, Україна розраховує досягти відповідного результату протягом місяця.

Зеленський також відзначив результати співпраці з Данією у сфері безпілотників. За його словами, підписана між країнами угода вже приносить користь обом сторонам, передусім Україні, а в її межах укладено чотири великі контракти. "Ця угода почала приносити користь обом країнам, звичайно, насамперед Україні; ми вдячні Данії, і ми підписали цю угоду з Данією, і вже маємо чотири контракти – великі контракти", – зазначив глава держави.

Крім того, під час зустрічей сторони планують обговорити підготовку України до зимового періоду та пов'язані з ним виклики.