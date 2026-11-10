У Парижі відбудеться зустріч глав МЗС України та Південної Кореї – джерело

У Парижі відбудеться особиста зустріч очільника української дипломатії Андрія Сибіги з міністром закордонних справ Республіки Корея, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника, зустріч пройде з метою нормалізації відносин і двостороннього діалогу.

Як повідомлялося, 23 вересня 2026 року під час виступу на Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський публічно повідомив, що Україна передала двох північнокорейських полонених Південній Кореї.

У Південній Кореї заявили, що мовляв, існувала домовленість із Києвом тримати цей процес у секреті. Сеул вимагав офіційних вибачень і пояснень за розголошення.

Наприкінці вересня МЗС Південної Кореї викликало українського посла. Потім Сеул відкликав свого посла з України.