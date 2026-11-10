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У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у шпигунстві в інтересах РФ

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Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох українців, яких підозрюють у зборі інформації про військові об'єкти й критичну інфраструктуру та диверсіях на замовлення російських спецслужб, повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк.

"Співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали у Мінську-Мазовецькому двох громадян України віком 24 та 25 років за підозрою у шпигунстві та здійсненні диверсійних дій на користь російських спецслужб", – написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

За словами міністра, чоловіки виявляли та фотографували об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти на території Польщі. Окрім шпигунства та диверсій, їм також висунуто звинувачення, пов'язані з підпалом транспортних засобів.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки встановили, що раніше вони змінювали реєстраційні номери авто на подібні до тих, що використовуються на транспортних засобах, які належать українській армії.

"Можливо, це було зроблено з метою ускладнити встановлення справжніх обставин інцидентів і, насамперед, перекласти підозру на українську сторону, що могло бути використано для поширення дезінформації", – наголосив Семоняк.

За даними слідства, виконання доручених завдань їм виплачували винагороду, зокрема у криптовалюті. Наразі обох поміщено під варту на три місяці.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#українці #польща #шпигуни #затримання
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