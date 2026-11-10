Honey та "Завертайло" інвестували у відновлення пошкоджених закладів $250 тис.

У відновлення пошкоджених під час війни закладів вкладено більше $250 тис., повідомила співзасновниця кафе-кондитерських Honey та пекарень "Завертайло" Анна Завертайло у ході пресконференції представників Національної ресторанної Асоціації України в "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"У нас постраждали три заклади, але найбільше постраждала Жилянська (Honey, у серпні-2025 – ІФ-У). Там почалися рік тому ремонтні роботи, орендодавець вирішив за власний кошт відновлюватися. І, власне кажучи, ми просто у стані ремонту вже знаходимося більше року, що не є привабливим для споживача, тому у нас катастрофічно знижена там відвідуваність. В цілому на сьогоднішній день вже вклали у відновлення (трьох закладів) більше $250 тис.", – повідомила Анна Завертайло.

Вона підкреслила, що наразі з боку держави чи міста немає ніякої системи отримання грантів чи допомоги на відновлення. Також страхові компанії більше не страхують військові ризики у Києві та Київській області.

"Більш того. Останній приліт у нас був на Володимирській, ми відновили роботу на наступний день. Але чомусь вирішено перекрити вулицю, на сьогоднішній день повністю знекровлена вся система кварталу і його життєдіяльності... А ресторан, він не може існувати без трафіку", – констатувала вона.

Завертайло зазначила, що бізнес очікує комунікації, щоб приймати виважені рішення стосовно майбутнього локації, поки власники продовжують інвестиції у підтримку його діяльності (зокрема, забезпечення води та енергії) при мінімальній відвідуваності.

Як повідомлялось, внаслідок російських ударів у серпні 2025 було пошкоджено кафе-кондитерську Honey на вул.Жилянська, у травні 2026 року пекарню "Завертайло" на Подолі, у вересні 2026 року "Завертайло" біля Софії Київської.

Анна та Станіслав Завертайли станом на листопад 2026 мають шість закладів у Києві: чотири кафе-кондитерських Honey і чотири пекарні "Завертайло".