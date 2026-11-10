Фігурант "Карфагену" генерал Дука у відкритому листі із СІЗО: Вимагаю, щоб мої дії оцінювали за доказами, а не за ефектними відео

Адвокат підозрюваного у кримінальному провадженні другої частини операції антикорупційних органів "Карфаген" колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки Юрій Сухов оприлюднив відкрите звернення свого клієнта із СІЗО із вимогою оцінювати дії за доказами: "контакт із джерелом інформації сам по собі не робить нікого учасником злочинної організації".

"На прохання клієнта – генерал-майора Служби безпеки України Сергія ДУКИ, публікую "без купюр" його відкрите звернення. Коментувати не буду", – написав Сухов на свій сторінці в Фейсбук у вівторок.

У відкритому листі, викладеному адвокатом, Дука зазначив, що пише "не для того, щоб викликати співчуття".

"26 років свого життя я присвятив службі Україні, останні п'ять – боротьбі з російським агресором… Ми ті, хто служить країні мовчки. Без генерації красивих відео в стилі "Матриці"…. Ще тиждень тому я керував таємними операціями проти ворога, а сьогодні знаходжуся в камері ізолятора. Я не прошу вірити мені на слово. Я вимагаю, щоб мої дії оцінювали за доказами, а не за ефектними відео, гучними заголовками чи вирваними з контексту розмовами", – написав генерал СБУ.

Він наголосив, що спецслужби всього світу залучають осіб із різних середовищ для виконання спеціальних завдань. "Мова не про виправдання злочинів, а про необхідну складову оперативної роботи. Контакт із джерелом інформації сам по собі не робить нікого учасником злочинної організації, а саме це мені закидають", – пояснив Дука.

Він зауважив, що не може публічно розкривати агентуру, методи роботи та засекречені операції і додав, що "мовчання людини, яка зберігає державну таємницю, не може бути доказом її вини".

Дука зазначив, що минулого року СБУ проводила обшуки та розслідувала кримінальні провадження, у яких фігурували представники НАБУ і САП, зокрема їхнє керівництво. "Сьогодні я сам став фігурантом розслідування НАБУ. Клопотання про обрання мені запобіжного заходу готував детектив НАБУ Роман Нєдов, той самий, у якого минулого року я проводив обшуки. Це очевидний конфлікт інтересів. Мені прямо сказали, що я сидітиму "не менше, ніж сидів Магамедрасулов", їхній детектив, затриманий минулого року", – акцентував Дука.

В цьому контексті він продовжив: "Засліплені жагою помсти, вони готові зруйнувати те, що Україна вибудовувала роками: систему національної безпеки, агентурні мережі, унікальні оперативні напрацювання. І фактично подарувати ворогу нівелювання результатів багаторічної роботи українських спецслужб".

Дука заявив, що вважає неприпустимою "підміну доказів емоційним відеорядом".

"Повний контекст записів, їхнє походження, автентичність і можливе використання технологій штучного інтелекту мають бути предметом належної перевірки", – додав Дука.

Він запропонував організувати відкриту публічну дискусію із керівництвом антикорупційних органів і порадив парламенту з'ясувати, що відбувається між правоохоронними органами. "Зокрема, предметом парламентського контролю мають стати підстави закриття кримінальних проваджень, у матеріалах яких є Семен Кривонос, Олександр Клименко та їхні підлеглі, а також відкриття кримінальних проваджень і миттєве звільнення з посад осіб, які розслідували їхні злочини", – уточнив Дука.

Також підозрюваний у справі "Карфагену" заявив про готовність надати свідчення та відповісти на запитання народних депутатів у встановленому законом порядку.

Як повідомлялося, 6 листопада ВАКС обрав запобіжний захід Дуці у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою внесення 65 млн грн. Прокурор в суді просив про альтернативу застави в сумі 100 млн грн.

7 листопада видання "Українська правда" з посиланням на джерела у спецслужбі повідомило, що співробітників СБУ закликають терміново долучитися до збору грошей для генерала Дуки, якого ВАКС відправив до СІЗО з можливістю внесення 65 млн грн застави.

Антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука ("Акім"), вже звільнений з посади, Олександр Дем'янчук ("Консультант") – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталія Рибалка, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

В оприлюдненому антикорупційними органами відеоролику із матеріалами НСРД зазначається, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.