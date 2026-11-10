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НАБУ та САП привітали ухвалення закону про посилення відповідальності за міжнародне хабарництво

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НАБУ та САП привітали ухвалення закону про посилення відповідальності за міжнародне хабарництво

НАБУ та САП привітали ухвалення Верховною Радою закону, спрямованого на посилення відповідальності за міжнародне хабарництво та гармонізацію українського законодавства з антикорупційними стандартами ОЕСР, що є необхідною умовою для приєднання України до відповідної конвенції.

Йдеться про Конвенцію про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Як зазначили в НАБУ та САП, ухвалення документа відкриває нові можливості для міжнародного співробітництва правоохоронних органів під час розслідування корупційних злочинів, а також забезпечує ефективний механізм притягнення до відповідальності за хабарництво в міжнародних ділових операціях.

"Це ще один надважливий крок, який наближає нас до стандартів ОЕСР та Європейського Союзу", – наголосили в антикорупційних органах.

Там додали, що Україна продовжує послідовно інтегрувати антикорупційні стандарти ОЕСР у національну політику та рухається до повноправного членства в організації.

У НАБУ також нагадали, що робочу групу з питань приєднання України до антикорупційних стандартів ОЕСР було утворено у 2022 році указом президента за участю представників уряду, правоохоронних органів і парламенту, а її секретаріат діє при НАБУ. ОЕСР об'єднує 38 країн і розробляє міжнародні стандарти, які використовуються, зокрема, Європейським Союзом під час формування політики. У 2026 році уряд України поновив заявку на членство в організації, яка наразі перебуває на розгляді.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому закон щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях (законопроєкт Nº15056).

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#законопроєкт #оеср #сап #набу
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