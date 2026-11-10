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РФ готує удари по об'єктах харчової промисловості в Україні – джерело в ГУР

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РФ готує удари по об'єктах харчової промисловості в Україні – джерело в ГУР

Російські окупанти готують удари по об'єктах харчової промисловості – йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства на території України.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами співрозмовника агентства, росіяни планують атакувати об'єкти зберігання та переробки сільськогосподарських культур, зокрема, елеваторну та складську інфраструктуру, об'єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій, а також молоко- та маслозаводи, м'ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчпрому.

Джерело наголошує, що мета РФ – дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом удару по продовольчій безпеці та через подальшу інформаційну кампанію з деморалізації суспільства, завдати суттєвих збитків економіці нашої держави, зменшити валютні надходження до українського бюджету.

Співробітник агентства повідомив, що план Москви – завдати збитків харчовій промисловості України також спрямований на збільшення частки російського експорту агропродукції, зокрема, до країн Африки, Близького Сходу та Азії.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#війна #ворог #плани #харчова_промисловість
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