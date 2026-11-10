Перший день переговорів в Абу-Дабі завершився, вони продовжаться завтра вранці – СЗР

Перемовини в Абу-Дабі (ОАЕ) щодо завершення війни РФ проти України на сьогодні завершилися і продовжаться в середу, 11 листопада, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Службі зовнішньої розвідки України.

"На сьогодні переговори завершилися. Вони відновляться завтра вранці", – розповіли агентству.

10 та 11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) проходять тристоронні переговори за участі України, США та Росії. Наразі відомо, що перед початком переговорів у такому форматі пройшла зустріч за участю представників США, України та європейських партнерів.

США на перемовинах представляють представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Україну представляють голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації увійдуть помічник президента РФ Юрій Ушаков, заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.

У вівторок переговори стартували приблизно об 12:20 за місцевим часом (10:20 КЧ), потім була оголошена перерва, що тривала близько 40 хвилин, після чого вони відновилися. Загалом переговори тривали близько 4 годин.