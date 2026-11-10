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Сили оборони вдарили по заводу, що ремонтує А-50, у Новгородській області РФ

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Сили оборони вдарили по заводу, що ремонтує А-50, у Новгородській області РФ

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про повторне ураження у ніч проти вівторка авіаремонтного заводу у Новгородській області, на якому ремонтують літаки А-50 , так звані "літаючі радари" для наведення на ціль при обстрілах України з літаків та ракетами; на території заводу пролунали вибухи, спалахнула пожежа.

"Небезпека для "літаючих радарів": Щоб російський літак скинув бомбу, а ракета знайшла ціль, противник має координувати ці дії – проводити розвідку цілей, знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях сотень кілометрів. Цю роботу, зокрема, виконують А-50, "літаючі радари" рф. Близько 350 мільйонів доларів коштує один такий літак, і в держави-агресора у діючому стані їх залишилося лише кілька. Кожен борт для росії на вагу золота. Ремонтують їх в особливому місці", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що ремонт таких літаків здійснюється на 123-му авіаремонтному заводі, що розташований у Старій Руссі Новгородської області РФ. Підприємство має власну злітно-посадкову смугу, тож важкі літаки сідають просто на його території. Тут ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортну авіацію, якою російська армія перекидає війська та вантажі, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Сили оборони вже "навідувалися" сюди. У березні 2026 року було пошкоджено А-50, який стояв на заводі на обслуговуванні і, можливо, чекав на модернізацію. "У ніч на 10 листопада агресору прилетіло знову. На території заводу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюються", – йдеться у повідомленні Генштабу.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#завод #а50 #ураження
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