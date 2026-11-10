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У Парижі розпочалося міністерське засідання G7 + Україна

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У Парижі розпочалося міністерське засідання Групи семи + Україна за участі глави МЗС Андрія Сибіги та міністрів держав G7.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, на порядку денному: мирні зусилля, зміцнення оборони України та захисту українського неба, посилення санкційного тиску проти Росії та захист європейського безпекового порядку.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів переговори із державним секретарем США Марко Рубіо в межах зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав "Групи семи, підтвердив міцність стратегічного партнерства між Україною та США.

"Поновив запрошення державному секретарю США Марко Рубіо відвідати Україну", – написав Сибіга у Х.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#мзс #g7
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