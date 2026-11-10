Данія надає Україні військову допомогу на EUR643 млн та додаткові кошти на енергетику – ЗМІ

Данія оголосила про надання Україні 32-го пакета військової допомоги на суму 4,8 млрд данських крон (близько €643 млн), а також додаткових 150 млн крон (близько €20 млн) на підтримку українського енергетичного сектору, повідомляє DR Nyheder.

Про новий пакет допомоги міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен повідомив після позачергового засідання парламентського Комітету з питань зовнішньої політики, на якому уряд провів консультації щодо військової підтримки України.

"Сьогодні ми обговорили з комітетом 32-й пакет допомоги Україні на суму 4,8 мільярда крон у вигляді військової підтримки", – зазначив Расмуссен.

За словами міністра, Данія прагне використати візит президента України Володимира Зеленського, щоб продемонструвати практичну підтримку Києва. "Ми хотіли б використати сьогоднішній день, коли Зеленський перебуває з візитом, щоб на ділі продемонструвати, що на підтримку Данії можна розраховувати", – наголосив він.

Расмуссен також підкреслив необхідність збереження значної військової допомоги Україні, щоб вона мала "найсильнішу з можливих позицій".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де планує обговорити з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен та представниками данської влади подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема надання нового пакета військової допомоги.