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УЧХ продовжує підтримувати громади Кіровоградщини

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УЧХ продовжує підтримувати громади Кіровоградщини
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує підтримувати громади Кіровоградщини та розвивати гуманітарні програми в області.

«Керівництво Українського Червоного Хреста провело робочу зустріч із представниками Кіровоградської обласної військової адміністрації. Представники Червоного Хреста підкреслили, що ключовими пріоритетами роботи залишаються допомога людям у складних обставинах, робота волонтерів і загонів швидкого реагування, ветеранські проєкти, а також розвиток догляду вдома й послуг «соціального таксі», - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Під час наради  обговорили першочергові запити соціальної та медичної сфер.

На нараді зазначили, що завдяки УЧХ 12 інтернатних закладів системи соціального захисту населення Кіровоградської області вже отримали потужні генератори. Триває робота над забезпеченням закладів ковдрами, постільною білизною та засобами догляду на зимовий період.

Крім того, планується встановити сонячні панелі у шести центрах первинної медико-санітарної допомоги. Опрацьовується проєкт зі створення медико-освітнього комплексу в Кропивницькому.

Додатково  було порушено питання підтримки 89 дитячих будинків сімейного типу, зокрема тих, які нещодавно реевакуювалися до області, та встановлення сонячних панелей у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

 

#кіровоградська #тчху
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