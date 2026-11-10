Зеленський прибув до Данії для обговорення нового пакета військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де планує обговорити з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен та представниками данської влади подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема надання нового пакета військової допомоги.

"Головне – це наша безпека та зміцнення захисту. Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, у межах візиту заплановані зустрічі з данськими парламентарями та представниками провідних оборонних компаній, а також аудієнція у короля Данії Фредеріка Х.

Крім того, Зеленський проведе окрему зустріч із прем'єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії.

Президент наголосив, що Данія залишається одним із найнадійніших партнерів України з перших днів повномасштабної війни, та подякував данському народу й уряду за незмінну підтримку і конкретні рішення, які допомагають Україні зміцнювати оборону.