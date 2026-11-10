У Брюсселі проходить друге засідання Ради Альянсу Україна-ЄС у сфері безпілотників

Європейська комісія проводить у вівторок у Брюсселі друге засідання Ради Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотних систем (EU-Ukraine Drone Alliance).

Про це у повідомляє пресслужба Європейської комісії.

В пресрелізі зазначається, що учасники Ради "об'єднують зусилля для прискорення розробки й виробництва безпілотних систем та засобів протидії їм нового покоління, а також для розвитку партнерства в умовах стрімких змін у світі". "Вони обговорять питання управління та пріоритети, пов'язані з промисловою співпрацею, регуляторними аспектами, новими доктринами ведення бойових дій, стійкістю ланцюгів постачання, інноваціями, інтеграцією систем захисту від безпілотників, а також їхнім зв'язком із проєктами оборонної співпраці", – деталізували в повідомленні.

В ЄК нагадали, що цей Альянс був започаткований під час третього Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна в Києві і є ініціативою, що базується на співпраці з промисловістю та спрямована на зміцнення безпеки Європи й України.

До складу Альянсу входять 18 учасників-засновників – виробники, новатори, стартапи та компанії на стадії масштабування з держав-членів ЄС, країн EEA-EFTA (EEA – European Economic Area, EFTA – European Free Trade Association – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія) та України, які працюють у взаємодії зі збройними силами.

Альянс ЄС-Україна у сфері безпілотних систем є першим кроком у реалізації домовленості щодо безпілотників (EU-Ukraine Drone Deal), про яку було оголошено в липні. Він сприятиме виконанню Оборонно-промислового пакту між ЄС та Україною, гарантуючи, що Україна та держави-члени ЄС працюватимуть разом задля створення необхідних промислових спроможностей, одночасно зміцнюючи оборонну готовність Європи. Перше засідання Ради відбулося у вересні.

Третє засідання Ради заплановано на початок 2027 року. Альянс розширюватиметься, і до нього зможуть приєднатися інші компанії як звичайні учасники.