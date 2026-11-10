Ексгенпрокурор Кравченко стверджує, що антикорупційні органи підривають мирні перемовини, в НАБУ і САП заявляють про наміри Кравченка отримати політичний притулок в Австрії

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, який виїхав із України на тлі скандалу із операцією "Карфаген" під приводом службового відрядження, дав інтерв'ю американському виданню "Washington Examiner", в якому звинуватив антикорупційні органи України в підриві зусиль щодо мирних перемовин із РФ через оприлюднення матеріалів антикорупційної спецоперації. Антикорупційні органи заявляють, що Кравченко намагається представити "Карфаген" як політичне переслідування задля можливості політичного притулку в Австрії.

"Була довга і цікава розмова з журналістами американського видання Washington Examiner. Говорили про корупцію в Україні, про НАБУ і САП, про їх методи боротьби і помсти, про атаки на Президента воюючої країни та його оточення, про підозри і докази, про те, як боротьба з корупцією перетворилася на політичний тиск", – написав Кравченко в телеграм-каналі у вівторок, розмістивши посилання на публікацію.

"Ми бачимо, що від цього виграє лише Росія… Головна мета [НАБУ та САП] полягає в тому, щоб президент України та його команда нічого не досягли, а команда Трампа також не мала успіху", – цитує видання слова Кравченка, який, як зазначається в публікації, перебуває наразі в Австрії.

Згідно тексту Washington Examiner, український ексгенпрокурор "закликав адміністрацію Трампа розслідувати те, що він назвав "корупцією в антикорупційних органах" та "злочинами, що вчиняються в НАБУ і САП".

Крім того, як пише видання, Кравченко закликав ініціювати незалежний аудит за участі правоохоронних органів США для перевірки справ, які ведуть НАБУ та САП.

В антикорупційних органах агентству "Інтерфакс-Україна" зазначили, що після оприлюднення окремих матеріалів операцій "Карфаген" і "Карфаген-2" суспільство дізналося про протиправні дії високопосадовців правоохоронних органів, які НАБУ та САП розслідують із 2025 року.

"Очевидно, що незаконне сприяння діяльності наркокартелю та забезпечення його безкарності не мають жодного стосунку до політичних процесів ані в Україні, ані за її межами", – заявили в САП і НАБУ.

В антикорупційних органах наголосили: "Ми переконані, що колишній генеральний прокурор вдається до певних дій та публічних заяв, щоби представити операцію НАБУ і САП "Карфаген" як політичне переслідування. Таким чином він намагається зберегти для себе можливість політичного притулку в Австрії, куди поспішно виїхав після реалізації першого етапу операції "Карфаген".

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора (операція "Карфаген"), які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема, апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За непідтвердженими даними, Кравченко разом із своєю дружиною може знаходитися у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

В.о. генпрокурора Антон Ковальський на зустрічі із журналістами повідомив: службове розслідування встановило, що Кравченко на посаді генерального прокурора вчинив дисциплінарний проступок, організувавши собі безпідставний виїзд за кордон. Також в.о. генпрокурора наголосив, що питання притягнення Кравченка до кримінальної відповідальності вирішуватимуть антикорупційні органи України.

У листопаді 2026 року антикорупційні органи оприлюднили інформацію щодо нового етапу операції "Карфаген": викриття злочинної організації, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб. Серед підозрюваних у цій справі зокрема – генерал СБУ Сергій Дука та посадовці Нацполіції.