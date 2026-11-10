В Абу-Дабі вже говорили про гарантії безпеки для України та Європи, окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї – джерела

Під час першого раунду тристоронніх переговорів Україна-США-Росія в Абу-Дабі (ОАЕ) основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги Росії щодо гарантій безпеки для неї, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела, наближені до переговорної групи.

За словами співрозмовника агентства, друга важлива тема, яку встигли сьогодні обговорити, – післявоєнне майбутнє: відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри.

"Ключова позиція української сторони – спочатку має бути припинення війни. Тільки після цього можливий перехід до формування нової архітектури безпеки в Європі, яка має забезпечити довгострокову стабільність і не допустити повторення агресії", – розповіло поінформоване джерело.