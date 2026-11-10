Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Абу-Дабі вже говорили про гарантії безпеки для України та Європи, окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї – джерела

1 хв читати
Додати як джерело
Фото надане українською переговорною делегацією
Фото надане українською переговорною делегацією

Під час першого раунду тристоронніх переговорів Україна-США-Росія в Абу-Дабі (ОАЕ) основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги Росії щодо гарантій безпеки для неї, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела, наближені до переговорної групи.

За словами співрозмовника агентства, друга важлива тема, яку встигли сьогодні обговорити, – післявоєнне майбутнє: відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри.

"Ключова позиція української сторони – спочатку має бути припинення війни. Тільки після цього можливий перехід до формування нової архітектури безпеки в Європі, яка має забезпечити довгострокову стабільність і не допустити повторення агресії", – розповіло поінформоване джерело.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#рф #сша #переговори
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Україна, США та НАТО виступили із спільною заявлю щодо сьогоднішньої зустрічі в Абу-Дабі

ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Україна, США та НАТО виступили із спільною заявлю щодо сьогоднішньої зустрічі в Абу-Дабі

По завершенню зустрічі представників Європейського союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, Сполучених Штатів і НАТО, яка відбул…

Читати
Комишуваха та Маріупольський драмтеатр стануть доказами для відповідальності воєнних злочинців РФ – постпред України при ООН

Комишуваха та Маріупольський драмтеатр стануть доказами для відповідальності воєнних злочинців РФ – постпред України при ООН

Російські авіаудари по Донецькому обласному академічному драматичному театру в Маріуполі та школі у Комишувасі стануть основою доказової бази під час…

Читати
Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підхо…

Читати