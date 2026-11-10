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СБУ затримала в Ужгороді одну з керівниць окупаційного "Донбасгазу"

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СБУ затримала в Ужгороді одну з керівниць окупаційного "Донбасгазу"

Служба безпеки України затримала ще одну пособницю РФ, яка допомагала ворогу на тимчасово захопленій частині Донеччини – колишню очільницю так званої ділянки управління з газопостачання та газифікації окупаційного підприємства "Донбасгаз", повідомляє СБУ.

"Затримання відбулося в Ужгороді, куди підозрювана прибула через треті країни для вирішення особистих справ", – інформує українська спецслужба в телеграм-каналі у вівторок.

Як з'ясувало розслідування, зловмисницею є мешканка Волноваського району з досвідом роботи у сфері транспортування та розподілу енергоносіїв, яка після захоплення селища Донське перейшла на бік ворога.

"Згодом її ввели до керівного складу концерну, який об'єднав під своїм контролем захоплені газові мережі на сході України, – уточнюють у відомстві.

За інформацією СБУ, перебуваючи на "посаді" впродовж 2022-2023 років, вона здійснювала управлінську та фінансово-господарську діяльність Донбасгазу на визначеній їй ділянці.

"Встановлено, що за її участі рф "перереєструвала" на окупаційне підприємство комплекс споруд, устаткування та інші матеріальні цінності захопленої частини української ГТС. Також фігурантка організовувала під'єднання місцевих абонентів до газопостачання від російського оператора за "тарифами днр" для наповнення бюджету країни-агресора", – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили факт її в'їзду на підконтрольну Україні територію через західний кордон і затримали в орендованій квартирі на Закарпатті.

Під час обшуку в неї вилучено два мобільні телефони та флеш-носій із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

В СБУ нагадують, що у червні 2023 року Служба безпеки заочно повідомила про підозру окупаційному "гендиректору Донбасгазу" Андрію Іченку.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#затримання #донбасгаз #ужгород
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