Зеленський: найшвидший спосіб завершити війну Росії – утримувати позиції та переходити до переговорів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що здати Донбас Росії не означає ні миру, ні безпеки, тому що Володимиру Путіна не можна довіряти; на думку Зеленського, найкращий спосіб завершити цю війну – зафіксувати лінію зіткнення і переходити до переговорів.

"У нас забрали ядерну зброю. … росіяни забрали нашу ядерну зброю, чи не так? Забрали. Потім вони зупинили нашу інтеграцію у Європу, потім не дали нам бути в НАТО. І зрештою окупували нас. Саме тому це абстрактне питання. Ніхто не вірить, що Путін зупиниться, якщо ми залишимо Донбас. Він зробить паузу. А потім повернеться через рік, два чи п'ять років. І хто буде винен?", – сказав Зеленський інтерв'ю DR Nyheder, уривки з якого наводяться на офіційному телеграм-каналі президента України.

Очільник Української держави нагадав, що "Путін говорив про Донбас, але потім вирішив окупувати Київ, нашу столицю. Його слова були про Донбас, а реальність – про Київ. Він постійно казав, що захищає російськомовних людей, а потім закатував сотні й тисячі людей у Бучі та інших місцях. Тож ішлося не про російськомовних людей".

"Саме тому, коли американці запитали: "Чи можете ви обміняти Донбас на безпеку?", я одразу відповів: "Можете сказати мені, що це означає? Яку безпеку? НАТО?" "Не НАТО, але щось подібне до НАТО". "Подібне? Але ж ви не хочете, щоб відповідь щодо Донбасу була "подібною". Ви хочете чіткої відповіді щодо Донбасу. Це ваша мета. І це мета Путіна на сьогодні. Що ви робитимете, якщо ми матимемо гарантії безпеки, але не НАТО?"", – сказав Зеленський.

За його словами, найшвидший спосіб завершити війну Росії – утримувати позиції та переходити до переговорів. "І тут дуже важливо, що ми вирішили: зупиняємося там, де стоїмо, припиняємо вогонь і переходимо до дипломатичного треку. Це може тривати місяць, два місяці чи рік. Чи навіть довше, ніж ми сьогодні очікуємо. Але ми завершуємо гарячу фазу війни, і люди перестають гинути. Коли ви утримуєте позиції, ви говорите про лінію зіткнення, уповільнюєте темпи мобілізації, економіка починає працювати. Ви ведете переговори. Діалог кращий за зброю. Саме тому найкращий спосіб завершити цю війну – замінити зброю на слова", – наголосив президент України.

"Звісно, у вас будуть тисячі запитань. Як зупинитися? Де стояти? Який мандат моніторингової місії? Що демілітаризується? Що це означає? Що нам для цього потрібно? Європейці. Відбудова. Де взяти гроші? Тисячі запитань, але саме такий формат дає змогу зупинити війну – припинення вогню. Якщо Путін не хоче припинення вогню й каже: "Ні, я хочу довгий план із різними питаннями – складними, чутливими й не дуже. І потім, коли ми підпишемо цей довгий план, ми зупинимо війну", це просто означає, що він не хоче зупиняти війну", – резюмував Зеленський.