Рада підтримала законопроєкт щодо реформи пільгових пасажирських перевезень

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5651-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг.

За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів під час пленарного засідання 10 листопада, що транслювалось та YouTube-каналі у вівторок.

В парламентському телеграм-каналі уточнюється, що відповідний документ передбачатиме перехід до адресної грошової форми реалізації пільг на проїзд та запровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Крім того, законопроєктом пропонується запровадження електронного квитка як основний документ для підтвердження права на пільговий проїзд.

У свою чергу в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту додали, що законопроєкт охоплюватиме формування автоматизованого обліку пільгових поїздок через державну систему.

Серед іншого, в межах законопроєкту передбачено монетизацію пільг за допомогою спеціальних банківських карток та оплату перевізникам за фактично здійснені пільгові поїздки.

У міністерстві пояснили, що усі чинні пільги зберігатимуться, водночас змінюється лише механізм їх обліку, фінансування та забезпечення.

Окремо в Мінінфраструктури наголосили, що перехідний період для впровадження нової системи триватиме до 1 липня 2028 року.

"Кожна пільгова поїздка має бути облікована, перевізник – отримати за неї оплату, а громади – мати прозорий механізм розрахунків. При цьому всі чинні пільги зберігаються. Наше завдання – зробити так, щоб люди могли безперешкодно користуватися своїм правом на проїзд, а транспортні підприємства мали зрозумілі та передбачувані умови роботи", – цитуються у релізі слова міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.