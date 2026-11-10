ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Україна, США та НАТО виступили із спільною заявлю щодо сьогоднішньої зустрічі в Абу-Дабі

По завершенню зустрічі представників Європейського союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, Сполучених Штатів і НАТО, яка відбулася ранком вівторка в Абу-Дабі, її учасники виступили зі спільною заявою.

"Напередодні майбутніх тристоронніх обговорень за участю Росії, представники європейських партнерів, України та Сполучених Штатів провели зустріч, щоб продовжити тісну координацію зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні та створення умов для тривалого миру, зокрема шляхом підтримки надійних гарантій безпеки як складової будь-якого врегулювання", – йдеться в заяві, текст якої у вівторок розповсюджений Європейською комісією.

У заяві констатується, що обговорення відбулися "в дусі співпраці між європейськими партнерами, Україною та США, що відображає їхні спільні цілі, постійні консультації та відданість євроатлантичній безпеці". "Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність і право на самостійне прийняття рішень, а також передбачати надійні гарантії безпеки для України", – зазначається в тексті.

Підписанти заяви наголосили, що "спільна мета полягає в розробці практичної системи безпеки, елементи якої взаємно підсилюють один одного, зміцнюючи довгострокову безпеку України та формуючи довіру, необхідну для досягнення врегулювання шляхом переговорів". "Поряд із головним фокусом на досягненні тривалого миру, обговорювалося питання про те, як після завершення війни в Україні, спиратися на існуючі європейські інституції та угоди у сфері безпеки. Учасники також визнали важливість вирішення питань безпеки у повоєнний період і зниження ризику виникнення конфліктів. Вони обговорили шляхи забезпечення дієвих механізмів управління ризиками та запобігання небезпечній ескалації", – деталізується в заяві.

Крім того, учасники підтвердили свою спільну відданість створенню міцної повоєнної архітектури європейської безпеки та відповідних домовленостей, а також чітко зазначили, що сильне НАТО залишатиметься ключовим елементом колективної євроатлантичної оборони.

"Європейські партнери, Україна та Сполучені Штати продовжуватимуть тісну співпрацю протягом усього переговорного процесу, маючи на меті перехід до ширших багатосторонніх обговорень за участю європейських партнерів задля досягнення всеосяжного й тривалого миру", – наголошується в заяві.